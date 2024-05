Aquellas épocas doradas del Manchester United en las que estaba en la cima de Europa parecen haber quedado atrás, muy atrás en el tiempo. Con cada vez menos posibilidades de clasificar a la Europa Legue, volvieron a perder y uno de los jugadores más criticados fue Casemiro luego de que Daniel Muñoz lo dejara mal parado en la Premier League 2023-24.

No es la primera vez que el volante brasilero hace parte de una jugada polémica con un futbolista de la Selección Colombia. En el empate a dos goles contra Liverpool FC del 7 de abril, Casemiro estuvo a punto de lesionar a Luis Díaz con una fuerte patada. Casi un mes después, el mediocampista del Manchester United volvió a quedar expuesto.

Luego de aquella patada contra ‘Lucho’ Díaz y del empate contra Liverpool, Casemiro le confesó a ESPN Brasil lo mal que la estaba pasando por el nivel del Manchester United: “Este es el punto que más me molesta de no luchar por títulos. Estar a 20 puntos del primer lugar. A veces, no puedo ni dormir para intentar pensar en hacer algo diferente. Es la realidad. No tiene sentido pensar sobre el título o las plazas de Champions, hay que pensar en los partidos de hoy”.

Y la situación, por ahora, no iba a cambiar. Manchester United enfrentó a Crystal Palace en la fecha 36 de la Premier League y tan solo pasaron 12 minutos para que fueran perdiendo. Daniel Muñoz asistió con un saque de banda a Michael Olise para el primer gol del partido y lo peor estaba por venir para Casemiro y compañía.

Alejandro Garnacho y Daniel Muñoz. (Foto: Imago)

Ni uno, ni dos. Tres goles más recibió el Manchester United en la goleada que sufrió por cuatro a cero contra Crystal Palace el 6 de mayo. La cereza del pastel tuvo cuota colombiana, ya que Muñoz le quitó el balón a Casemiro con tanta firmeza que lo dejó tendido en la cancha, y asistió de nuevo a Michael Olise en el último gol del partido. Las críticas al jugador brasilero llegaron en 3, 2, 1…

La propuesta a Casemiro luego de que Muñoz lo dejara mal parado

Luego de que Daniel Muñoz lo dejara mal parado en la Premier League, Casemiro recibió una dura propuesta por parte de Jamie Carragher. “Creo que Casemiro, muy serio, debería saber esta noche (6 de mayo) como un jugador experimentado que sólo le quedan otros tres partidos en el máximo nivel. Los dos próximos partidos de liga y la final de copa. Y debería estar pensando: ‘Necesito ir a la MLS o a Arabia Saudita’. Lo digo muy en serio. Está envejeciendo, la gente que lo rodeaba tiene que decirle que esto tiene que parar (…) Siempre recuerdo algo cuando me retiré, había un dicho que siempre recordaba como futbolista: ‘Deja el fútbol antes de que el fútbol te deje a ti’. El fútbol lo ha dejado en este nivel superior, necesita dar por terminado este nivel de fútbol y moverse“, dijo el exjugador de Liverpool en el canal Sky Sports (Deportes).

Daniel Muñoz presumió su buena actuación contra Manchester United

Mientras que Casemiro fue el jugador peor calificado del Manchester United con 5.9 puntos, según SofaScore, Daniel Muñoz decidió presumir lo bien que jugó en la victoria del Crystal Palace publicando cuatro fotos con el numeral “la gloria sea para Dios”. No por nada los expertos le dieron una calificación de 8.1 puntos, la tercera mejor de su equipo.

Daniel Muñoz sobre la victoria vs Manchester UTD. (Foto: Instagram / @daniel.chitiva)