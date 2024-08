Pasaron de no tener un presente tan bueno jugando en el fútbol de Brasil a ser dos de los mejores jugadores de la Copa América 2024. James Rodríguez y Richard Ríos siguen dando de qué hablar y en esta ocasión fueron protagonistas de una ‘propuesta’ para que jueguen juntos que nadie esperaba.

James pasó de tan solo jugar cinco minutos en Sao Paulo bajo la era del entrenador Luis Zubeldía a, metafóricamente hablando, comerse la cancha en la Copa América. No solo impuso récord de asistencias en una sola edición del torneo continental con seis pases gol, también fue elegido el mejor jugador de la competición a pesar de que la Selección Colombia perdió la final contra Argentina.

Muy pocos tenían en el radar a Richard Ríos cuando el entrenador Néstor Lorenzo decidió convocarlo. Aquel jugador que convenció a Flamengo que lo dejara probarse luego de brillar con la Selección Colombia de Fútbol Sala terminó por ganarse la titularidad de la Tricolor. ¡Y no solo eso! También fue postulado por la Conmebol como uno de los jugadores revelación de la Copa América 2024.

Luego del subcampeonato de Colombia, James tardó 42 días para firmar con un nuevo equipo, y la danza de rumores sobre los clubes pretendientes por Ríos no se hicieron esperar. El ’10’ colombiano firmó por un año con Rayo Vallecano, mientras que se instaló la narrativa que Palmeiras rechazó una oferta millonaria por Richard.

Ríos y James en España vs. Colombia. (Foto: Imago)

Felipe Sierra, experiodista de Win Sports, publicó que Palmeiras rechazó una oferta de $22 millones de dólares que West Ham United habría hecho por Richard Ríos. Luego, empezaron a circular rumores de un supuesto interés de Liverpool por el volante colombiano, pero esto no se confirmó. Con este contexto, llegó la inesperada ‘propuesta’ para que juegue con James Rodríguez.

La ‘propuesta’ que le hicieron a James Rodríguez para jugar con Richard Ríos

Por el gran nivel demostrado en la Copa América, la cuenta oficial de X en inglés de este torneo continental no dudó en hacerle una ‘propuesta’ a James Rodríguez para que juegue tenis con Richard Ríos en el último Grand Slam de la temporada. “¿Por qué no participar también en el US Open?”, publicó la cuenta de la Copa América en inglés con la siguiente foto de los jugadores colombianos.

James Rodríguez y Richard Ríos. (Foto: X / @copaamerica_ENG)

El próximo partido de James y Ríos con la Selección Colombia tiene fecha confirmada

Si nada extraordinario sucede, Néstor Lorenzo los tiene como fijos en la convocatoria. Dicho esto, el próximo partido de James y Ríos con la Selección Colombia será contra Perú el viernes 6 de septiembre en Lima a las 8:30 P.M. por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Luego, la Tricolor enfrenta a Argentina el martes 10 del mismo mes a las 3:30 P.M. en el estadio Metropolitano, de Barranquilla.

