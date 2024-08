El presidente de Rayo Vallecano le dejó algo claro a James por los próximos partidos de Colombia

De nuevo, se le presenta un dilema a James Rodríguez que todos saben cómo resolverá. El jugador colombiano fue presentado por Rayo Vallecano el 26 de agosto y ya empezó a entrenar con el equipo, pero en el horizonte están muy cerca los próximos partidos de la Selección Colombia.

Con este contexto, Martín Presa, presidente de Rayo Vallecano, le dejó algo claro a James. El ’10’ colombiano firmó por un año con opción de una temporada más y jugará en el undécimo equipo de su carrera. De inmediato, empezó a entrenar, pero el entrenador Íñigo Pérez le puso paños fríos a la emoción que causó su llegada.

“Estamos muy contentos por la llegada de James. Es un jugador con gran jerarquía y ahora nos toca aprovecharlo. Para verle habrá que esperar porque viene desde la final de Copa América sin entrenar. Habrá que apaciguar estas ganas y esperar para verle”, afirmó el director técnico de Rayo Vallecano. ¿Rodríguez debutará antes de volver a jugar con la Selección Colombia?

James Rodríguez estuvo en uno de los palcos del estadio Vallecas durante la derrota de Rayo Vallecano contra FC Barcelona por dos goles a uno. El siguiente partido será contra Espanyol el sábado 31 de agosto a las 12:15 P.M. y en este encuentro se podría dar el debut del jugador colombiano. Si esto no pasa, sucederá hasta después de la fecha FIFA de septiembre.

James entrenando en Rayo Vallecano. (Foto: Imago)

Si se trata de ganar ritmo competitivo en su nuevo equipo entrenando a la par de sus compañeros, lo ideal sería que James no estuviera con la Selección Colombia en los partidos contra Perú (viernes 6 de septiembre) y Argentina (martes 10 del mismo mes) por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Pero todos sabemos que la Tricolor es el lugar en el mundo de Rodríguez y por eso el presidente de Rayo Vallecano no dudó en dejarle claro lo que espera de él tras las fechas 7 y 8 de la Eliminatoria.

“Un jugador que viene en el cénit de su carrera. Acaba de ser nombrado el MVP (Jugador Más Valioso) de la Copa América por encima de un jugador como lo es Lionel Messi y pese a perder contra él la final en Miami, que es algo que no es normal, pero la verdad que los seis partidos fue merecedor del título. Viene en el cénit. Hoy (27 de agosto), un poco por incorporarse y por no arriesgarse, pues no está todavía, hay que ponerlo en forma, y esperemos sobre todo que después del parón (por la fecha FIFA) lo podamos disfrutar y nos ayude a conseguir el objetivo de la permanencia (en primera división) en un año que empieza en curso en Vallecas tan importante como este, ya que estamos celebrando nuestro centenario”, le dijo Martín Presa al canal DAZN.

El salario que tendría James Rodríguez en Rayo Vallecano

El deseo era regresar al fútbol de Europa y lo cumplió. James Rodríguez no solo retornó a LaLiga, de España, tras un paso por Real Madrid que lo tuvo con 37 goles y 42 asistencias en 125 partidos, con la camiseta número 10 de Rayo Vallecano recibirá un salario anual de unos €3 millones de euros, según informó el periodista Ignacio Peña, del canal DSports.

