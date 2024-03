“Se ha advertido al Chelsea y al Manchester City que podrían ser expulsados de la Premier League si son declarados culpables de violar las reglas del FFP (fair play financiero)”, indica The Sun en su reporte.

Según The Sun, Chelsea también estaría involucrado en esta situación. Cabe recordar que Everton y Nottingham Forest ya fueron castigados en la tabla de posiciones por estos mismos hechos. En Manchester City encienden las alarmas y un veredicto los haría desaparecer de los primeros lugares en la tabla de posiciones. Actualmente, acumula 115 investigaciones por presuntas infracciones a las normas del fair play financiero.

A Manchester City le podrían caer duras sanciones por presuntas infracciones financieras y no cumplir con el ‘Fair Play Financiero’. Según los reglamentos, existen dos posibilidades a aplicar, que el club pierda puntos en la actual temporada o la expulsión total del campeonato inglés.

