Una de las grandes polémicas que dejó la Copa América fue el caso de racismo que involucra a Enzo Fernández. El jugador de la Selección Argentina ha sido blanco de críticas por los cánticos contra Francia que se escucharon en una transmisión de Instagram. El colombiano, Carlos ‘Roca’ Sánchez tomó posición sobre el tema.

Lo ocurrido con Enzo Fernández ha generado un gran escándalo en el fútbol mundial. Muchos compañeros del argentino en Chelsea emitieron comunicados en rechazo de lo escuchado en esa transmisión en vivo y el jugador tuvo que salir a disculparse.

Las disculpas del jugador no han sido suficientes para muchos y el tema sigue generando polémica. El futbolista colombiano, Carlos ‘Roca’ Sánchez ha sido cuestionado por lo sucedido en una entrevista con Hugo Balassone y consideró que han sido muy duros con el argentino.

Esto dijo la Roca Sánchez sobre Enzo Fernández

Luego de un año y medio jugando en San Lorenzo, Sánchez negó que Argentina sea un país racista y defendió a Enzo Fernández. “Fue un movimiento que se armó, pero estoy segurísimo que Enzo se lleva súper bien con todo el mundo. Muchas veces es desde la ignorancia, lo dijo pero no estaba pensando en eso. Argentina no es un país racista“.

Si bien reconoció que los cánticos estuvieron mal, este cuestionó la forma en la que muchos futbolistas criticaron al argentino. “Tendrían que haberle dicho: ‘¿Cómo vas a decir eso?’. Ponerlo en redes me pareció más grave que lo que hizo Enzo. Ahí se encadenaron 50 mil cosas: temas políticos entre países. Estás generando violencia. Con un simple gesto (hablarlo en persona) tú borras todo. Hay que ser inteligente“.

“¿Por qué tuvo que subir eso a las redes? Yo le contesté: ‘Si tú crees que está equivocado, se lo dices a él personalmente’. Mira todo lo que se armó con eso. Con un simple gesto se evitaba todo eso. Dentro del fútbol estás generando violencia. Va a haber gente de Francia que antes veía a Enzo como un jugador y ahora lo va a odiar. Somos conductores de muchas cosas en el fútbol, nos sigue mucha gente. Este tipo de cosas las podemos evitar con otra manera de relacionarse” agregó el volante central.

“Hay mucha sensibilidad con ese tema. Yo no te digo que no exista el racismo, pero a mí no me afecta para nada. Yo sé cómo soy y quién soy. Tengo mis valores. Tú puedes decir lo que quieras y yo veo si eso deja que me afecte o no. Me atrevo a decir que si pensáramos así, eso ya estaría erradicado” concluyó.