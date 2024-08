“El Tigre, bien, está en su recuperación, espero que no sea tan tardía su regreso. Obviamente, está condicionado a cómo se sienta él y sienta la evolución del proceso, pero estamos bien y estamos tranquilo. Esa es otra parte importante, ya tenemos el grupo completo. Tuvimos muchos lesionados el semestre pasado, pero ya tenemos más fortaleza en los recambios”, dijo Álvaro Montero en diálogo con Win Sports.

“Millonarios FC informa que Radamel Falcao García, en el partido de este viernes contra Deportes Tolima, sufrió una fractura del segundo metacarpiano en su mano derecha. Luego de realizarse las radiografías de diagnóstico se procedió con inmovilización, por lo cual no se requiere intervención quirúrgica. Su incapacidad se determinará según su evolución. ¡VAMOS, TIGRE!”, se lee en el comunicado de prensa del equipo bogotano.

En días pasados, Millonarios anunció de manera oficial que Radamel Falcao García sufre una fractura en una de sus manos tras el partido ante Deportes Tolima. Para el respiro de Alberto Gamero y la hinchada, ‘El Tigre’ no necesitará intervención quirúrgica, pero se le prevé un mes de recuperación, aproximadamente.

