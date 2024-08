Cabe recordar que no es la primera vez que Javier Mosquera llegaba a unos Juegos Olímpicos en las listas de favoritos de Colombia para obtener medallas. Su palmarés muestra un bronce en Río de Janeiro 2016 (en su debut), y una medalla de plata en Tokio 2020. Se debe tener en cuenta que durante el ciclo olímpico, su categoría subió a los 73 kilogramos, lo que forzó un cambio en sus rutinas, su peso corporal y dietas. Puede que en Los Ángeles 2028 regrese a pelear por el podio.

Luis Javier Mosquera en París 2024. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

En el definitivo envión, el primer intento de Luis Javier Mosquera fue declarado nulo. Llama la atención su primera maniobra, pues no se dejó vencer de la barra y aunque la levantó, los jueces declararon inválido el ejercicio. El colombiano, inmediatamente, salió con toda la agresividad posible y nuevamente realizó el levantamiento, demostrando que no le quedaba grande esa cantidad de peso sobre su cuerpo, donde además dejó ver algunas molestias por el veredicto previo de las autoridades.

