“Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”, aseguró Dibu Martínez.

“ Acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien. El momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar”, dijo el portero argentino en Instagram.

Una de las personas que reaccionó ante la sanción de la FIFA fue su esposa, Mandinha Martínez, quien manifestó su postura tras el veredicto. No reprochó las decisiones, sino que dejó unas palabras que incluso sorprenden a Colombia. Demostró todo su apoyo para su esposo en este duro momento que vive desde Inglaterra.

Emiliano Martínez fue protagonista contra la Selección Colombia en el Metropolitano de Barranquilla y ante Chile en el Monumental de Buenos Aires, pero no por sus atajadas. Más bien, su personaje se ganó las miradas por la pérdida de papeles. Dibu agredió a un camarógrafo tras la derrota con la ‘Tricolor’ y dejó gestos obscenos de por medio tras el triunfo sobre ‘La Roja’.

