No solo fue el golpe al camarógrafo. Realmente, Emiliano ‘Dibu’ Martínez hizo muchos méritos en septiembre para ser sancionado por la FIFA y ahora se perderá los próximos compromisos de la Selección Argentina en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El arquero del Aston Villa fue protagonista contra Colombia en el Metropolitano de Barranquilla y ante Chile en el Monumental de Buenos Aires. Las cosas le salieron mal y la entidad mundial lo sancionó.

Y no precisamente por su nivel en la cancha, pues ante Chile sus compañeros hicieron su trabajo y decretaron un 3-0 a favor de la Selección Argentina, donde Emiliano no padeció problema alguno en la portería. Los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala, le fueron suficientes a la actual campeona del mundo para sumar tres puntos.

En Barranquilla las cosas fueron diferentes y la Selección Colombia pudo vengarse y mostró falencias en el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que siempre ha sufrido más de lo esperado ante los colombianos. Perdió 2-1. Nicolás González había empatado el juego, pero eso no fue suficiente. El show de Dibu Martínez no fue suficiente ante la jerarquía de James Rodríguez, quien no comió cuento y ejecutó un penalti de gran manera para el 2-1 definitivo para la ‘Tricolor’.

Así, pues, sin nada que ver en los 90 minutos, su show se centra finalizados los partidos. En el Metropolitano de Barranquilla, por ejemplo, no pudo contener la ira, olvidó la terapia psicológica, se dejó llevar por el personaje y agredió a un camarógrafo local que hacía su trabajo.

El gesto del Dibu Martínez contra Chile que también impulsó la sanción

Este golpe en Barranquilla se une al gesto obsceno que protagonizó luego de la victoria ante la Selección Chile en el Monumental, cuando inesperadamente se colocó el trofeo de la Copa América en la zona pélvica, siendo una burla para el rival y una celebración excesiva. Es por esto que la FIFA decidió sacarlo para los dos próximos partidos de Argentina en Eliminatorias en octubre y no podrá estar ante Venezuela y Bolivia.

“La FIFA puede confirmar que su Comisión Disciplinaria ha impuesto una sanción de dos partidos a Emiliano Martínez por infracciones relacionadas con el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA (conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio) en relación con los partidos disputados entre Argentina y Chile el 5 de septiembre de 2024 y Argentina vs. Colombia el 10 de septiembre de 2024 en el ámbito de la Competición Preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, se ha condenado al Sr. Martínez a pagar una multa de 15.000 francos suizos”, dice la FIFA.

