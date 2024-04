Duván Zapata firmó un nuevo doblete con el Torino y no se cansa de hacer goles en el fútbol italiano y pedir pista en la Selección Colombia.

Más allá de la situación del Torino, no deja de ser un alivio para Duván Zapata seguir certificando que está más vigente que nunca, que tiene rodaje, confianza y es fundamental para su club. Los de Turín pueden quedar tranquilos con las habilidades del colombiano, pero hay muchas dudas en su trabajo defensivo.

Duván Zapata no se cansa de hacer goles en el fútbol italiano. Con la camiseta del Torino sigue siendo letal y es clave en el eje de ataque. ‘El Toro’ mostró todas sus cualidades y pudo celebrar un lindo doblete en la fecha 31 de la Serie A que lo cataloga como un goleador de quilates en Europa.

