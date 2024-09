Lo confesó un compañero: El privilegio que James Rodríguez se ganó en Rayo Vallecano

Desde el 29 de abril no se veía a James Rodríguez disputar un partido oficial con un equipo, otra historia es con la Selección Colombia, y el tan esperado debut en Rayo Vallecano llegó con una confesión por parte de uno de sus compañeros. Se ganó un privilegio en el club por jerarquía y trayectoria.

Con seis asistencias, una anotación y el récord de la mayor cantidad de pases gol en una edición de Copa América, James empezó a buscar equipo luego de rescindir contrato con Sao Paulo y de ser elegido el mejor jugar de la Copa América 2024. Rayo Vallecano sabía que no iban a contratar a un futbolista del montón.

Luego de revelar que fue Radamel Falcao quien le dio el número de James Rodríguez para empezar a concretar lo que sería una firma histórica, Martín Presa, presidente de Rayo Vallecano, le dijo al canal DAZN sobre el ’10’ colombiano que es “un jugador que viene en el cénit de su carrera. Acaba de ser nombrado el MVP (Jugador Más Valioso) de la Copa América por encima de un jugador como lo es Lionel Messi “. Esto se iba a sentir en el vestuario del equipo español.

Rayo Vallecano recibía a Osasuna por la quinta fecha de LaLiga, de España, y en las tribunas del estadio Vallecas empezaron a aparecer las banderas de Colombia y las camisetas de la Tricolor. Era el debut de James y, aunque hubo que esperar hasta el minuto 42 del segundo tiempo para verlo en cancha, once minutos de juego le alcanzaron para dar de qué hablar.

Un fan colombiano en el debut de James en Rayo Vallecano. (Foto: Imago)

Se levantó el cartel electrónico con el número 10 y la ovación se hizo sentir. James Rodríguez jugó once minutos en la victoria de Rayo Vallecano contra Osasuna por tres goles a uno y, a pesar de que solo tocó el balón cuatro veces, no solo hizo reaccionar al diario deportivo más importante de Madrid, también fue el protagonista de una confesión de uno de sus compañeros que lo dejó bien parado.

El privilegio que James Rodríguez se ganó en Rayo Vallecano

Augusto Batalla, arquero titular de Rayo Vallecano, habló con el canal D-Sports después del triunfo contra Osasuna, y luego de afirmar sobre James que “es una persona espectacular, nos ha demostrado una calidad humana impresionante todos estos días”, confesó el privilegio que se ganó Rodríguez al responder si le hacen o no bromas al jugador colombiano. “No, ni atreverse. La verdad que feliz de tenerlo, a disfrutar y a seguir esforzándonos y luchando por el objetivo (no descender)”, sostuvo el portero argentino.

El mensaje que Rayo Vallecano le dedicó a Falcao y a James

Como si los dioses del fútbol lo hubieran planeado, en el mismo día, pero en diferentes años, se dio la presentación de Radamel Falcao García en Rayo Vallecano y el debut de James Rodríguez en este equipo español. Así que la cuenta oficial en X del Rayo decidió hacerlo público con un mensaje que llegó a más de 4.000 ‘Me gusta’. ¿Podrá el ’10’ superar los 12 goles que marcó ‘El Tigre’ con la camiseta blanca y roja? Ese misterio estará por resolverse.

Mensaje del Rayo para Falcao y James. (Foto: X / @RayoVallecano)

