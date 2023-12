Este lunes se llevó a cabo el sorteo de la Champions League que dejó llaves muy parejas, pero otras en las que ya hay varios favoritos a pasar los octavos de final. En la última fecha hubo una montaña rusa de emociones que le permitió a algunos equipos conseguir la clasificación, alguna sufrida e impensada y una que otra, bien merecida.

Vale la pena recordar que, a diferencia de otros años, esta vez solo tendremos la representación de un colombiano y es la de Juan Guillermo Cuadrado, quien espera recuperarse de la mejor manera de una lesión que lo aqueja en su tendón de Aquiles. Cuadrado deberá ser sometido a cirugía y espera regresar por lo menos para los cuartos de final, si llegan a conseguir la clasificación.

Cómo se jugarán los octavos de final de la Champions League

Tras el sorteo, que fue liderado por el histórico defensor Jhon Terry, la Uefa determinó que los partidos de octavos de final serán entre:

FC Porto vs. Arsenal.

Napoli vs. FC Barcelona.

Paris Saint Germain vs. Real Sociedad.

Inter de Milán (Juan Cuadrado) vs. Atlético de Madrid.

PSV vs. Borussia Dortmund.

Lazio vs. Bayern Múnich.

Copenhague vs. Manchester City.

Real Madrid vs. Liepzig.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final de la Champions League?

Por ahora no hay una fecha exacta y mucho menos hora para ver estos partidazos, pero según está determinado en la programación de la Uefa para la temporada 2023-2024, estos compromisos se llevarán a cabo entre el mes de febrero y marzo del próximo año.

Los favoritos de cada llave en la Champions League según Bolavip

Por rendimiento y lo que se ha visto en la presente temporada, tanto en sus ligas como en la competición, para nosotros hay tres partidos muy parejos, en el resto hay un favorito. En el juego entre Porto y Arsenal, el que está obligado a clasificar a la siguiente ronda es el equipo inglés, que ha mostrado superioridad en las diferentes competencias.

Napoli y Barcelona es para nosotros uno de los juegos que para nosotros es parejo. Por nombre y jugadores, debería ser el conjunto español, pero por lo que ha mostrado el actual campeón de Italia, cualquier cosa puede pasar.

En la otra llave para muchos podría ser un duelo parejo por cómo se dio la fase de grupos, pero el que creemos que es superior y no debería sufrir para pasar es el PSG, Real Sociedad es un buen equipo, pero el cuadro francés tiene grandes figuras comandadas por Mbappé.

Inter de Milán y Atlético de Madrid es el otro juego muy parejo por lo mostrado hasta ahora, mismo caso que PSV vs. Borussia Dortmund. En Lazio vs. Bayern Múnich, el conjunto alemán no debería tener ningún problema en pasar. Lo mismo que Copenhague vs. Manchester City, el cuadro inglés prácticamente está en la siguiente ronda. Al Real Madrid, rey de la competición, le tocó ante Liepzig, algo más complicado, pero tampoco sin sufrir para avanzar.