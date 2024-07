Según explicó el mismo medio, el primer detalle que se conoce de esta propuesta es el tiempo de contrato. Le ofrecen 2 años de vínculo con el Celta. No hay detalles del salario. Real Betis y el Atlético de Madrid serían otros candidatos en España.

Es confirmado que no seguirá en Sao Paulo y quiere volver a Europa. En las últimas horas, se conoció que dos históricos equipos de Italia lo tienen en carpeta. En el VBAR de Caracol Radio, se comentó que Napoli y Lazio están en la pelea por tener a James Rodríguez.

Su papel también le permitió estar en el once ideal de la Copa América 2024. Fecha tras fecha, Conmebol lo llenaba de elogios y se ganó el corazón del país. Con su reactivación en el mercado gracias a su talento, es un nombre que varios clubes comienzan a tener en cuenta para la temporada 2024/2025.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.