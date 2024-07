¿Atlético de Madrid es el mejor lugar para James? Resulta atractivo el nombre de James Rodríguez de vuelta a LaLiga. Un país que ya conoce y donde pudo vestir la camiseta del club más grande del mundo. Llegaría al rival de patio del Real Madrid, el idioma y la comunicación no son impedimento y el ‘Colchonero’ le permite tener continuidad pensando en la Selección Colombia.

James Rodríguez en la Copa América 2024. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

La prensa de aquel país, casi de inmediato, aseguró que es “imposible” la vuelta del cucuteño al Porto de Portugal. ‘A Bola’ indica que la situación económica del club hace imposible el regreso del 10, a no ser que el colombiano haga algunos sacrificios con su salario y así, seguramente, se podrían retomar los diálogos.

Es confirmado que no continuará en Sao Paulo y Europa sería su destino otra vez. En las últimas, James Rodríguez puso a soñar con su regreso en Portugal. El periodista Pedro Almeida, de los más seguidos en el fútbol portugués, confirmó que el colombiano y el club ‘Dragón’ charlaban y adelantaban detalles para una vuelta del 10 al Estadio do Dragão, donde el cucuteño hizo historia.

Su papel también le permite estar en el once ideal de la Copa América 2024. Fecha tras fecha, Conmebol lo llenaba de elogios y se ganaba el corazón del país. Ahora, con su reactivación gracias a la Selección Colombia, es un nombre que varios clubes comienzan a tenerlo en cuenta en el mercado de pases.

