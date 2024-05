Una de las mejores épocas en la historia de Liverpool FC está a punto de llegar a su fin. Al término de la Premier League 2023-24, Jürgen Klopp dejará de ser el entrenador del equipo inglés y con el reemplazo más que listo, ya se conoció cuál sería el plan del nuevo DT con Mohamed Salah. ¿Perjudica a Luis Díaz?

Fabrizio Romano, el periodista que da las primicias en el fútbol de Europa, confirmó el 29 de abril que “Liverpool y Feyenoord han firmado todos los documentos para el inminente paso de Arne Slot a Liverpool como nuevo entrenador“. ‘Lucho’ Diaz tendrá un nuevo jefe desde el segundo semestre del 2024.

El presente de Mohamed Salah pasa por uno de los momentos más difíciles desde que llegó al Liverpool en julio de 2017. Y no solo se trata de las críticas por no pasarle el balón a Díaz en la mayoría de las oportunidades de gol que tiene, el delantero egipcio fue suplente en dos de los últimos tres partidos de la Premier League y no anota desde el 18 de abril.

Liverpool quedó con muy pocas posibilidades de ganar la Premier League 2023-24 tras el empate a dos goles contra West Ham United, y más allá de quedar a cinco puntos del líder Arsenal con tres partidos por jugar, lo que dio de qué hablar fue la fuerte discusión entre Salah y Jürgen Klopp cuando ‘Mo’ iba a entrar por Luis Díaz.

La discusión entre Klopp y Salah. (Foto: Imago)

Mientras que para algunos el ciclo de Mohamed Salah en el Liverpool ya está cumplido, lleva ocho títulos, otros lo siguen viendo como la máxima estrella del equipo. Ante la inminente llegada de Arne Slot como nuevo entrenador, el futuro del compañero estelar de ‘Lucho’ Díaz estaría definido.

El plan que tendría el nuevo entrenador de Liverpool con Mohamed Salah

Con un contrato que vence el 30 de junio de 2025, la intención de Mohamed Salah sería retirarse en el Liverpool y ya estarían en conversaciones para renovar su vínculo, según informó ‘Noticias indykaila’. Con más de 402.000 seguidores, la cuenta de X del medio de comunicación anteriormente mencionado informó el plan que tendría el nuevo DT de los ‘Reds’ (Rojos) con el delantero egipcio: “Arne Slot quiere que ‘Mo’ juegue en una nueva posición la próxima temporada. Esto se está comentando con el jugador”. ¿Perjudica a Díaz?

El plan del nuevo DT de Liverpool con Salah. (Foto: X / @indykalia)

Luis Díaz ya jugó en la posición de Mohamed Salah

Si algo ha demostrado Luis Díaz desde que llegó a Liverpool es versatilidad en ataque, así que si el nuevo entrenador de Liverpool quiere que Salah deje la banda de derecha y juegue en otra posición, el jugador colombiano no se vería perjudicado. ‘Lucho’ dejó el sector izquierdo y ya jugó como extremo derecho, la posición de ‘Mo’, en la victoria por tres goles a uno contra Fulham del 21 de abril. Recibió elogios de Jürgen Klopp.