Una vez más, Liverpool FC se quedó corto en las aspiraciones de ganar la Premier League y volver a levantar un trofeo en un torneo internacional. Los vientos de cambio son inminentes ante la salida confirmada del entrenador Jürgen Klopp, y en medio de este contexto, un excampeón en Europa se animó a predecir qué pasará con el futuro de Luis Díaz y Mohamed Salah.

‘The Sun’, uno de los diarios británicos más prestigiosos, publicó el 29 de febrero de 2024 un artículo con el siguiente titular: “La estrella del Liverpool, Luis Díaz, en línea para una salida de transferencia impactante mientras los Rojos toman la decisión de Mo Salah y alinean tres nuevos acuerdos”. ¡Boom! Estalló esta bomba mediática en el mundo del deporte y empezaron las mil y una especulaciones sobre el futuro de ‘Lucho’.

El diario anteriormente mencionado instaló la narrativa que Liverpool estaría dispuesto a escuchar ofertas para vender a Díaz porque la prioridad sería renovar los contratos de Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Trent Alexander-Arnold, que acaban en junio de 2025. Y claro, con el valor en el mercado del extremo colombiano que llega a lo $75 millones de euros, según Transfermarkt, podrían recibir una buena cantidad de dinero. Pero…

A la hora de tener certezas sobre transferencias en Europa, Fabrizio Romano da un paso al frente. El periodista italiano fue contundente sobre el futuro de ‘Lucho‘ Díaz al decir el 21 de marzo que “Paris Saint-Germain no se ha puesto en contacto con el Liverpool hasta el momento por Luis Díaz y no se han llevado a cabo negociaciones, ni conversaciones. El LFC no muestra ningún deseo o plan de vender a Díaz, considerado jugador clave“.

Salah y Diaz llevan jugando juntos dos temporadas y media. (Foto: Imago)

Ante el escenario queDíaz es uno de los jugadores peor pagados del plantel de Liverpool al ocupar la posición 18 de 27 con un salario de $55.000 libras esterlinas a la semana, más de 274 millones de pesos colombianos, Faustino ‘El Tino’ Asprilla predijo lo que pasará con el futuro del extremo colombiano en el equipo inglés.

Salió campeón en Europa y predijo qué pasará con Luis Díaz en Liverpool

Con la experiencia de haber sido campeón con Parma de la Copa UEFA dos veces y de la Supercopa de Europa en una ocasión, el‘Tino’ Asprilla habló sobre el futuro de Díaz en el Liverpool: “Lo que si me pasó fue que, con mi rendimiento, automáticamente el club me subía el contrato sin necesidad de pedirlo. Lo que puede pasar con ‘Lucho Díaz’. Le pueden decir: ‘Venga, su rendimiento fue muy bueno, de los mejores, le aumentamos el contrato’. Eso pasa así uno tenga contrato en Europa”. El extremo colombiano tiene vínculo con el equipo inglés hasta el 30 de junio de 2027.

‘El Tino’ Asprilla sentenció el futuro de Mohamed Salah en Liverpool

Luego de predecir que Luis Díaz seguirá en el Liverpool con una mejora de contrato, Faustino Asprilla sentenció el futuro de Mohamed Salah durante el programa ESPN F360. “Creo que Salah se va con esa pelea que tuvo (con Jürgen Klopp). Pero no por el técnico. Creo y estoy convencido que cumplió su ciclo. No creo que vaya a despreciar la cantidad de plata que le están dando”, afirmó ‘El Tino’ refiriéndose a los $235 millones de euros que Al-Ittihad ya ofreció por el delantero egipcio en febrero de 2024. A ‘Mo’ le queda contrato con los ‘Reds’ (Rojos) hasta junio de 2025.