"No le habla": Revelan la desobligante actitud del DT del Rayo con James Rodríguez

James Rodríguez no pasa por el mejor de los momentos en la Liga de España, tras su regreso a este país, luego de la Copa América. El capitán de la Selección Colombia llegó al Rayo Vallecano con toda la expectativa tras su gran torneo continental, pero no ha tenido los minutos suficientes para demostrar su talento. Y se reveló la desobligante actitud que ha tenido el técnico Íñigo Pérez con James durante el tiempo que han compartido.

Desde que el ’10’ llegó a España apenas ha disputado 123 minutos, solo ha jugado un partido como titular y el entrenador del Rayo no pierde oportunidad para decir que no es su prioridad. Esto ha llevado a que los rumores de su posible salida en enero empiece a convertirse en una realidad. El deseo de James es estar en forma y con continuidad para jugar en la Selección, pero en el equipo español no está consiguiendo esto.

En el radar se ha hablado de equipos como Lazio de Italia, aunque en el pasado ya se había descartado esta posibilidad por su condición física. También varios equipos de la Liga de Turquía en teoría habían mostrado su intención, pero no con acciones formales. James llegó al Rayo como una apuesta de su máximo dirigente, Martín Presa, pero nunca fue una consideración del técnico Íñigo Pérez

El Chiringüito revela que Íñigo Pérez no le habla a James Rodríguez

Con todo este contexto, este lunes en El Chiringüto se reveló cómo ha sido la actitud de Íñigo Pérez con James Rodríguez y la actitud que ha tomado con él. El periodista Edu Aguirre contó cuál es el trato que ha recibido el ’10’ de parte del entrenador del Rayo Vallecano y lo desubicado que está el jugador por tal actitud.

“No sé si tenga algo o no personal, pero la realidad es que Íñigo Pérez no ha tenido ni una sola charla con James, ni una sola reunión. Nunca le ha cogido y le ha dicho a James: ‘espero esto de ti. James, aprieta más aquí’. No se han reunido y decirle: ‘no eres titular por esto, te necesito más aquí. Oye, James, no vas a jugar hoy porque te necesito más acá”, dijo Aguirre.

Esto hablaría no solamente de un tema futbolístico de parte del técnico Pérez, si no simplemente que no quiere, ni le interesa hablar con él para hacerlo encajar en su estilo. Incluso, en el mismo debate en el programa, Josep Pedrerol se preguntó: “¿Por qué lo ficharon?, ¿No sabían cómo jugaba? Yo siempre quiero ver a James en un campo de juego”.

