Uno de los jugadores que no pudo brillar en la Selección Colombia Sub-23, fue el atacante Óscar Cortés, jugador que no ha tenido la continuidad suficiente en su club, el Lens de Francia, hecho que evidentemente lo ha perjudicado en su nivel, el cual no es el mismo que mostró hace algunos meses en Millonarios en la ‘tricolor’ Sub-20.

El joven delantero había sido pretendido por Millos para que regresara en el 2024, esto con la idea de que recuperara su nivel y ayuda al cuadro ‘embajador’ de cara a las competiciones locales y la Copa Conmebol Libertadores, pero Cortés no aceptó la propuesta, debido a que su intención es la de mantenerse en el fútbol de Europa.

Pues para la fortuna de Óscar, en las últimas horas, un equipo se interesó en sus servicios, así lo contó el periodista del canal ESPN, Julián Capera, quien reveló por medio de su cuenta de X, que uno de los clubes más históricos del fútbol británico y europeo, el Rangers de Escocia, llegó a un acuerdo con el Lens para que sea su nuevo futbolista para lo que resta de la temporada.

Cortés llegará al cuadro escocés en condición de préstamo, pero con la opción de ser comprado, todo dependerá de su rendimiento. El futbolista colombiano llegará en las próximas horas a la ciudad de Glasgow para realizarse los respectivos exámenes médicos y firmar su vinculación con su nuevo equipo.

Óscar Cortés desconvocado de la Selección Colombia Sub-23

Ante la prematura eliminación de la Selección del Preolímpico que se disputa en Venezuela, desde la ‘tricolor’ confirmaron que Cortés no estará más con el equipo para los dos partidos que restan del campeonato ante los locales y Bolivia, esto debido a que el jugador viajará a territorio europeo a terminar los trámites para vincularse al Rangers.

“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia Sub 23, informan que el jugador Óscar Cortés es desconvocado de la concentración del equipo nacional para trasladarse hasta Francia y cumplir por solicitud de su club, el RC Lens, compromisos de la Ligue 1.

El entrenador Héctor Cárdenas, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Óscar Cortés éxitos en esta nueva temporada, esperando que en una próxima oportunidad pueda hacer parte nuevamente de la Selección Colombia Sub23″, informó la ‘tricolor’, por medio de un comunicado de prensa.

¿Cómo va el Rangers en la Liga de Escocia?

El que será el nuevo equipo de Óscar Cortés, el club es el más ganador de su país, se encuentra en la segunda posición de la tabla de la Liga escocesa, sumando 52 puntos en 22 partidos que ha disputado, estando a 5 unidades del líder Celtic, aunque teniendo un partido menos, por lo que se encuentra con posibilidades de salir campeón.

