Ahora, el caso más reciente es el de Emerson Rivaldo Rodríguez, un jugador que pertenece al Inter Miami de la MLS tras la transferencia que se realizó en enero de 2022. El volante ofensivo ha jugado 22 partidos con este club en la liga de Estados Unidos, pero en el 2023 tuvo que jugar en condición de préstamo en el Santos Laguna de México. Actualmente, está libre y el equipo de Messi parece que no lo tiene en cuenta y quiere enviarlo nuevamente a préstamo, siendo Millonarios su opción más cercana.

Daniel Ruiz es un ejemplo de ello. En su mejor momento en Millonarios, el volante bogotano fue al histórico Santos de Brasil, donde no pudo cumplir con las cláusulas deportivas que habían de por medio y el club brasileño desestimó la inversión económica por el futbolista, que al final tuvo que regresar a Bogotá y seguir su camino junto a Alberto Gamero. La pregunta podría ser si efectivamente este ejercicio en los mercados puede ser valorado como un refuerzo. Eso sí, no cabe duda que el gigante ‘Embajador’ parece ser su lugar.

Bueno, a excepción de Óscar Cortés, el canterano azul que no tuvo un buen momento en el Lens de Francia y por poco vuelve a Millonarios para ‘reforzarlo’ mirando la Copa Libertadores. O Wuilker Fariñez, quien se llenó de gloria en Millonarios, pero no pudo en Europa y terminó firmando con el Caracas de su país.

Ya no es un secreto el objetivo de Millonarios, ser una de las mejores canteras de Colombia. En los últimos años, el equipo azul ha podido madurar en un aspecto en el que ha quedado en deuda en la historia. Equipos como Deportivo Cali, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y hasta su rival de patio, Santa Fe, han podido posicionarse como una de las mejores canteras de Colombia.

