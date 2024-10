Gerard Piqué reapareció en los medios de comunicación y se desahogó hablando de su vida privada. El exjugador español y exesposo de la cantante colombiana Shakira, con la que tuvo dos hijos, sorprendió a todos con sus declaraciones, se desahogó y contó cómo vive en la actualidad a nivel emocional.

Para nadie es un secreto que la historia entre el futbolista y la artista dio de qué hablar en su momento. Incluso, Shakira, sacó provecho de la situación y lanzó un par de canciones refiriéndose al tema. En el presente, Piqué se mantiene en Europa con su novia Clara Chía, mientras que la colombiana está en Estados Unidos con sus dos hijos.

Piqué se desahogó tras dos años de su separación con Shakira

En charla con CNN, Piqué habló sobre todo lo que han dicho los medios de comunicación sobre él: “en el mundo en el que vivimos sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación al final controlan un mensaje y, en líneas generales, pues cada uno dice lo que uno quiere vender”.

El Universo, en un artículo sobre esta entrevista, escribió: “Piqué reconoció que todo lo que se ha dicho sobre él y su vida privada (entiéndase lo que pasó con Shakira, sus hijos y su novia Clara Chía) no está en su control, pero que a diferencia de lo que algunos puedan creer, aparentemente se ha sentido tranquilo en medio del caos mediático”.

“Siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos… de las personas que de verdad te conocen y saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad”, indicó el exdefensa de la selección de España.

Piqué cerró hablando de cómo ha sido su vida luego de la separación con Shakira: “Soy muy feliz, me lo paso muy bien. Me siento un privilegiado. Creo que la vida que he tenido pues, el hecho de poder jugar en el club de mi vida, que es el Barça, durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, tener unos amigos desde el colegio los conservo, pues me hace que cada día me despierte por la mañana y sienta muchísimo privilegio”.

