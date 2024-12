En Argentina se ilusionan con el regreso de James Rodríguez tras un video publicado por Banfield en redes sociales. El colombiano les dejó un mensaje a los hinchas que explotaron de felicidad y le hicieron un pedido especial a los directivos para que lo lleven de nuevo.

Publicidad

Publicidad

Para nadie es un secreto que el ’10’ de la Selección Colombia no la pasa bien en el Rayo Vallecano, no suma minutos y su situación es cada vez más complicada de cara al futuro. Incluso, este jueves habló por primera vez de sus constantes suplencias.

ver también James Rodríguez se desahogó por primera vez sobre su suplencia en Rayo Vallecano

En Argentina se ilusionan con el regreso de James Rodríguez

James dijo en charla con Marca: “son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no… no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia. Allí, si no estoy físicamente bien, no jugaría. Por eso intento cuidarme mucho. Intento entrenarme bien por si me toca jugar, estar listo”.

Un día después, el equipo argentino publicó un video de James Rodríguez, nada comprometedor, pero que ilusiona: “El 3 de enero te esperamos en Guillón para la pretemporada, @jamesdrodriguez ¡Banfield siempre va a ser tu casa, campeón!”.

Publicidad

Publicidad

James, en el video les dice a los hinchas: “hola a todos, un saludo muy especial a toda la gente de Banfield, ya pasó mucho tiempo de este anhelado título que para muy fue muy especial, los llevo en mi corazón y espero verlos pronto, disfruten ahí mucho, espero nos podamos ver pronto y un abrazo muy grande. Saludos, los quiero”.

Por ahora, James está concentrado con Rayo Vallecano donde seguramente va a seguir siendo suplente, pues las últimas palabras del entrenador lo confirman: “entiendo que tanto James como aquellos que no juegan se quejen, pero yo lo que veo es que todos entrenan bien y todos tienen respeto a mis decisiones. Es evidente que viene de hacer una Copa América y tiene jugadores a su alrededor muy buenos que juegan para él”.

Publicidad