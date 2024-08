La llegada de James Rodríguez al Rayo Vallecano parecía un hecho consumado. La prensa española había dado por cerrada la negociación y el futbolista colombiano parecía listo para iniciar una nueva etapa en su carrera. Sin embargo, en las últimas horas han surgido nuevos obstáculos que podrían complicar la operación.

Fue el periodista, Edu Aguirre, quien se encargó de confirmar la operación del Rayo Vallecano por James Rodríguez. Él aseguró que el equipo del sur de Madrid ya había hecho una oferta formal y tenía muy cerca la contratación del colombiano. De cualquier forma, todo parece indicar que este negocio no es tan fácil como parece. El popular ‘Rayito’ no la tiene tan fácil en términos económicos y estructurales.

Dudas sobre la capacidad económica del Rayo Vallecano

Si bien el deseo de James Rodríguez es volver a Europa y el Rayo Vallecano se presenta como una opción interesante, la realidad económica del club madrileño podría ser un obstáculo insalvable. El alto salario que percibe el colombiano representa una inversión importante para una entidad con recursos limitados. Además, la situación financiera del club no es la más estable, lo que genera dudas sobre su capacidad para afrontar una operación de tal magnitud.

La actual administración del club de Vallecas deja varias dudas claras sobre su momento financiero. Esta institución no es una de las que más dinero mueve, por diversos factores. Los ingresos por boletería (o abonos) son reducidos y tampoco generan movimiento de sus arcas por la venta de jugadores.

Infraestructura y condiciones del estadio: otro punto a considerar

Otro aspecto que podría echar por tierra las negociaciones es la situación de las instalaciones del Rayo Vallecano. El estadio de Vallecas no cumple con los estándares de la primera división española y su aforo es bastante reducido. Además, se han reportado problemas estructurales que podrían llevar al cierre del estadio. Estas condiciones podrían desmotivar a un jugador de la talla de James Rodríguez, quien está acostumbrado a jugar en grandes escenarios.

En definitiva, el fichaje de James Rodríguez por el Rayo Vallecano se ha convertido en una novela con varios capítulos. Si bien el deseo del jugador y el interés del club parecen estar alineados, los obstáculos económicos y estructurales podrían impedir que esta operación se concrete. En los próximos días conoceremos más detalles sobre esta situación y si finalmente el colombiano se convierte en nuevo jugador del Rayo Vallecano.