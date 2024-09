Este miércoles 25 de septiembre se jugaba un partido importante para los hinchas colombianos en LaLiga. El Girona de Yaser Asprilla recibió al Rayo Vallecano de James Rodríguez. El exjugador de Watford tuvo una de las más claras del primer tiempo, pero la mandó por arriba del travesaño.

Hubo actividad colombiana este miércoles en LaLiga con 2 de las nuevas figuras del campeonato. Yaser Asprilla formó parte del 11 titular de Girona en el Estadio Montilivi, mientras que James Rodríguez fue, una vez más, al banquillo de suplentes del Rayo Vallecano.

Asprilla no tardó en tener una de las jugadas más claras del partido. No obstante, la suerte no acompañó al colombiano y el juvenil acabó errando de forma insólita lo que parecía un gol hecho. Miguel Gutiérrez colgó un centro al área desde el costado izquierdo y el cafetero apareció solo en el segundo poste, rematando con rebote al suelo y poniendo el balón por arriba del travesaño.

