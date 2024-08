Hace unos meses tuvo la posibilidad de dirigir a Radamel Falcao y ahora puede tener la oportunidad de dirigir a otro futbolista considerado como leyenda en Colombia. Íñigo Pérez no es ajeno a todos los rumores que vinculan al Rayo Vallecano con el posible fichaje de James Rodríguez. El DT del club de Vallecas fue consultado por esta posibilidad y su reacción lo dijo todo. Él considera al ’10’ como uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad.

Previo a la Fecha 2 de LaLiga de España 24/25, el DT del Rayo Vallecano atendió a los medios de comunicación para hablar sobre el próximo juego ante Getafe. El popular ‘Rayito’ comenzó la temporada con pie derecho, tras derrotar como visitante a la Real Sociedad. Ahora es momento de disputar el primer partido de la campaña en casa, pero casi todas las miradas están puestas en las novedades de mercado. El equipo estaría muy cerca de cerrar el fichaje de James Rodríguez en las próximas horas.

Así reaccionó el DT del Rayo Vallecano cuando le preguntaron por James

Tras varias preguntas, uno de los periodistas se atrevió a poner el tema de James Rodríguez sobre la mesa para conversar. Aunque la llegada del colombiano no se ha concretado, en España ya dan como un hecho que el ’10’ se vestirá la camiseta del equipo de Vallecas. A Íñigo Pérez le preguntaron sobre la posibilidad de tener al astro cafetero y su reacción inmediata habla por sí sola.

En el momento en que le mencionaron a James Rodríguez, dibujó una enorme sonrisa en su rostro. ¿Complicidad? Para no evadir el tema, escogió responder y terminó elogiando al futbolista colombiano. Recordó su elección como el mejor jugador de la Copa América y que es uno de los mejores jugadores de la actualidad.

“No puedo hablar de jugadores que no están, pero entiendo el revuelo mediático que se ha generado. Lo acepto y por eso voy a contestar: es un jugador muy importante en el mundo del fútbol. Lo demostró en la Copa América. No puedo ir más allá porque no tengo más información. Lo que sí es cierto es que James es un jugador muy importante a nivel mundial”, expresó Íñigo Pérez.

(Minuto 6:36) Íñigo Pérez, DT del Rayo Vallecano, habla sobre James Rodríguez