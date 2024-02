Si bien el árbitro no sancionó la acción como falta, la actitud de Paredes, quien se marchó riendo y realizando un gesto obsceno hacia Mina, generó indignación en el jugador del Cagliari y en la afición del equipo.

Apenas al minuto 19 del partido, el ambiente ya estaba tenso entre estos dos futbolistas. Quedó en video como un balón divido los puso cara a cara. Romelu Lukaku intentaba pasar la marca de Yerry Mina, quien cubría la pelota con su cuerpo, el de Bélgica, por más que lo intentó, no pudo ganar la posición y terminó marcando una falta. El colombiano se paró rápidamente y encaró al robusto jugador de la Roma, pero el árbitro tuvo que intervenir.

Así le tocó con Romelu Lukaku, el reconocido delantero de Bélgica, exInter de Milán y gran figura del fútbol italiano, quien no la tuvo fácil para sobrepasar a Yerry Mina en la cancha. En el video registrado se ve cómo fue el terrible cara a cara entre estos dos robustos futbolistas en el estadio Olímpico de Roma.

