Yerry Mina despierta interés de clubes brasileños, aún no renueva con Cagliari

Yerry Mina se encuentra disfrutando en Italia con el Cagliari. Desde su llegada al club en la temporada 2023-2024, Mina se ha convertido en un jugador estable de la defensa del equipo, disputando 14 partidos como titular y marcando dos goles que han llamado la atención de varios clubes.

Su buen desempeño ha despertado el interés de dos clubes brasileños, uno es el Cruzeiro, que ya ha realizado algunas consultas sobre el colombiano. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado ofertas oficiales ni se ha concretado ninguna negociación.

Mina ya tiene varios años de experiencia en Europa, desde que llegó al FC Barcelona en 2017 proveniente del Palmeiras. En el Barcelona, no tuvo la oportunidad de destacarse y solo participó en cinco partidos. Posteriormente, se marchó a la Premier League donde jugó cinco temporadas con el Everton.

Interés desde Brasil para Yerry Mina

De acuerdo a múltiples reportes, incluyendo el de Adriano Savalli, los equipos brasileños que preguntaron por Mina fueron Cruzeiro y Athletico Paranaense. Se conoce que no hay ofertas formales, pero ambos clubes tienen interés por el jugador. Sin embargo, Mina prefiere seguir jugando en Europa.

En otro reporte de Thiago Fernandes para Goal.com, se conoció que las negociaciones, por lo menos con Cruzeiro, se habrían enfriado. No obstante, el mismo club brasileño se ha negado a desistir del jugador colombiano. El club estaría buscando la forma de firmarlo.

Contrato de Mina con el Cagliari

Según el reporte de Corriere dello Sport, el equipo italiano se salvó en parte gracias a Yerry Mina, pero parece que no se lo van a agradecer con una renovación. Hasta ahora, según el reporte, no hay ningún acuerdo de renovación con el colombiano. Su permanencia en el club no está asegurada.

Yerry Mina en Italia

Tras su paso por el Everton, Mina jugó una temporada en la Fiorentina, donde no logró ser titular en ningún partido, aunque sí entró en cuatro ocasiones. Finalmente, se unió al Cagliari, donde actualmente ha disputado más de 1218 minutos de juego. Esta es la tercera vez en su carrera europea que supera los 1000 minutos en cancha, lo que logró anteriormente dos veces con el Everton en la Premier League.

Títulos en Europa

Curiosamente, Mina ha ganado tres títulos en Europa con el equipo en el que menos ha jugado: el FC Barcelona. Estos títulos incluyen una Copa del Rey, una Liga Española y una Supercopa de Cataluña. Su paso por Barcelona fue tan corto que apenas pudo disputar 370 minutos en cancha, algo decepcionante para alguien que estaba saliendo del fútbol brasileño y llegaba como una gran promesa.