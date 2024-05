Un gol que, pese a no ser por los aires, demuestra lo letal que puede ser Yerry Mina en la zona de ataque. El colombiano sabe leer las jugadas de ataque y mucho más si es por los costados, se convierte en un sinónimo de peligro para las defensas rivales, tal como pasó en el juego contra el Lecce, por la fecha 35 de la Serie A 2023/2024.

