France Football explicó por qué Vinicius no ganó el Balón de Oro

Este lunes 28 de octubre se celebró la gala del Balón de Oro y el futbolista de Manchester City, Rodri se llevó el premio en su sexagésima octava edición. La elección del español sobre Vinicius ha generado un inmenso revuelo y desde France Football han dado una clara respuesta.

Publicidad

Publicidad

Fue una velada polémica en París por el Balón de Oro. Solo horas antes de la gala en el Théâtre du Châtelet, se daba por hecho que Vinicius acabaría llevándose el galardón individual más prestigioso del mundo. De hecho, tanto el brasileño como Real Madrid tenían programada una gran celebración por el logro del atacante.

No obstante, horas antes del evento, se filtró la lista de las votaciones que confirmaba la elección de Rodri como ganador del Balón de Oro. Ante este escenario, Vinicius y Real Madrid cancelaron su asistencia al gran evento, generando un gran debate sobre lo ocurrido.

Son muchos los que han acusado a UEFA y a France Football de haber planeado una mala jugada en contra de Real Madrid. Ahora, ha salido una voz autorizada a dar una explicación sobre lo sucedido con el futbolista brasileño en las votaciones de este lunes.

Publicidad

Publicidad

Rodri (IMAGO / Xinhua)

¿Por qué perdió Vinicius?

El director de France Football, Vincent García dio explicaciones ante el diario L’Equipe. “Evidentemente, Vinicius seguramente sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri“

Así mismo, aseguró haber sido presionado por el club español. “ Tuve mucha presión del Real Madrid pero, como ocurre con otros clubes, siempre fui claro, justo y quizás mi silencio los llevó al límite. Pero fue igual que con los demás . Quedé muy desagradablemente sorprendido con su ausencia. Fuimos muy claros con ellos y con todos los demás clubes. Este año, el ganador y el galardonado no iban a ser notificados “

Publicidad

Publicidad

“Pensé que todos habían aceptado pero en el último momento, no sé por qué, quisieron cambiar la regla. Cuando el Real Madrid tomó su decisión, no estoy seguro de que no hubiera habido una parte de desengaño” agregó Vincent García sobre lo ocurrido.

Esto dijo Vinicius sobre el Balón de Oro

Luego de todo el escándalo, Vinicius se pronunció con un enigmático mensaje en sus redes sociales. “Haré 10 veces si es necesario. No están preparados” dijo el futbolista brasileño por medio de su cuenta oficial en X.

Encuesta¿Quién merecía el Balón de Oro 2024? ¿Quién merecía el Balón de Oro 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad