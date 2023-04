Deportes Tolima se prepara para hacer su debut en el grupo D de la Copa Conmebol Sudamericana ante Academia Puerto Cabello de Venezuela, duelo del que habló el entrenador del conjunto colombiano en la previa, en donde analizó el rival, las dificultades que tiene en su nómina, pero también quedó expuesto al referirse a un periodista.

En la rueda de prensa previo al enfrentamiento continental, el profesor Torres atendió a los medios de comunicación como lo ordena la Conmebol, en donde atendió los diferentes cuestionamientos de los comunicadores, pero tan pronto se acabó la atención a los medios, el DT del conjunto 'musical' preguntó que si habían cerrado los micrófonos, cosa que no había ocurrido, allí fue donde en medio de risas, aseguró que había matado con su respuesta a uno de los periodistas que ha sido crítico con él.

"¿Ya puedo hablar o no", preguntó inicialmente Hernán, a lo que después agregó: “A ese de Ondas de Ibagué voy con toda a ese perr0 ¿vio cómo lo maté? ¿Lo maté o no? Yo nunca he sido. Está es mal informado. Y eso no es sorpresa, es el fútbol. ¿Lo maté o no lo maté con calidad?… El gordito allá…”, dijo Torres en medio de risas.

Las palabras del técnico del 'vinotinto y oro' no gustaron algunos periodistas de Ibagué, que aseguraron que era una falta de respeto con el colega, mientras que los hinchas del cuadro de Ibagué salieron en defensa del entrenador, asegurando que a él le tocó aguantar todo tipo de críticas cuando el equipo no pasaba por un buen momento y hasta pidieron su salida.

En duelo entre Academia Puerto Cabello vs. Deportes Tolima, se desarrollará en el estadio Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia en territorio venezolano, este jueves 6 de abril a las 7:00 PM.

Aquí el video con las palabras de Hernán Torres: