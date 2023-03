El Deportivo Independiente Medellín sigue por el buen camino tras la clasificación a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, y consiguió un nuevo triunfo, en esta ocasión por la fecha 9 de la Liga Colombiana ante Jaguares de Córdoba por 1-0, con anotación del llanero Ever Valencia al minuto 76', en lo que fue un partido que dejó un llamativo momento en la transmisión del canal Win Sports.

Miles de hinchas asistieron a apoyar al equipo 'Poderoso' al estadio Atanasio Girardot, día en el que el escenario deportivo estaba cumpliendo 70 años, lo que motivó a muchos aficionados del cuadro 'rojo' a ir a festejar en una de las canchas más representativas del país, allí también se vieron a algunos extranjeros con la camiseta del equipo paisa.

Precisamente una mujer que parecería ser extranjera, fue la protagonista de un curioso hecho que no pasó desapercibido, cuando hasta hora estaba empezando la transmisión del juego en el canal deportivo, y que no solamente dejó no sorprendió a las personas que estaban en el Atanasio, sino que a los periodistas que iban a comentar el juego.

Cuando la cámara estaba haciendo un paneo de los hinchas que estaban en las tribunas, la mujer se fijó que estaba en la pantalla del estadio, fue allí cuando decidió levantar su camiseta y dejar ver su torso ante miles de personas que le veían en el escenario, pero también por televisión.

El suceso dejó todo tipo de comentarios, algunos de molestia por el hecho, pero en su mayoría de burlas por lo que hizo la mujer aficionada del Medellín.

Aquí el video del curioso momento: