El nuevo entrenador de Junior piensa en el futuro de su equipo, pero no descarta la posibilidad de una final en la presente Liga.

Junior de Barranquilla no pasa por su mejor momento en el Fútbol Colombiano, viene de perder la Copa Colombia ante Millonarios y está al borde de la eliminación en la Liga, aunque todavía depende de sí para clasificar. Además, cambió a su entrenador y ante la salida de Julio Comesaña, llegó Arturo Reyes.

El nuevo estratega dejó claro que no viene solo para dirigir lo que queda de la Liga:"dejamos claro a los dueños que no veníamos como cuerpo técnico solo para estos tres juegos. La intención es hacer un trabajo a mediano y largo plazo. Iremos cambiando la idea de no traer por traer, hacer un Junior más nuestro".

También se refirió a los jugadores que generan duda pensando en su continuidad. Primero se refirió a Edwuin Cetré, quien termina contrato: "es un jugador que conmigo siempre ha rendido. Creo que puede ayudarnos a buscar puntos y a conseguir los objetivos". Luego habló de Nelson Deossa, jugador que la hinchada pedía en el equipo titular mientras estuvo Comesaña: "lo hemos probado en el equipo base. Han sido pocas las oportunidades que he tenido para verlo. Tal vez en una línea de tres, siendo interior, podría ser muy interesante”.



Sobre uno de los jugadores más polémicos por la falta de minutos y su importancia en el club, Fernando Uribe, el entrenador indicó que quiere seguir contando con él: "quiero contar con Fernando Uribe si se alcanza a recuperar. Jugó pocos partidos y marcó varios goles. Es difícil conseguir un delantero así”.

Por último, no descartó una posible clasificación a la final, pues todavía dependen de sí para conseguirlo: "voy a dedicarme a trabajar, no a responder a todos los cuestionamientos que hacen algunas personas, seremos un mejor equipo”.