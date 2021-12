Los tres grandes del fútbol colombiano: Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali. Las hinchas por todo el país, la idiosincrasia que representan en su región, los estadios, sus colores, sus rivales de patio, las canteras, los títulos, las gestas, las hegemonías, las épocas y el respeto que generan en el FPC y en el exterior, los hacen de lo mejor en la historia.

E incluso, las burlas o mejor, la atención que generan en ciertos momentos, los convierten en lo más visto y referente del fútbol colombiano. Los demás clubes de Colombia siempre van a muerte con ellos ya sea en Bogotá, Cali o Medellín y de locales, en las gradas, siempre hay puñado de hinchas de azules, verde o rojos, sea la ciudad que sea.

Y sin duda, son los clubes de más valor. Tienen por excelencia a los jugadores más caros (o los deberían tener), y siempre son los llamados a hacer las transferencias más costosas y el lujo en su nómina no puede faltar año tras año. Además, los grandes clásicos del fútbol colombiano son de este triángulo: Atlético Nacional vs. Millonarios, Atlético Nacional vs. América de Cali y Millonarios vs. América de Cali, los partidos más importantes de la historia y de la actualidad.

Por eso, en este contexto, describimos los valores de Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali al cierre de 2021, clubes que quedaron en deuda y en 2022 deben sí o sí estar peleando más duro por los títulos, principalmente los de Liga y arriesgar un poco para sacar la cara a nivel internacional.

Los valores de Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali al cierre de 2021

Atlético Nacional es el equipo más valioso del fútbol colombiano actualmente, es la mejor chequera que tiene el país. Con una edad promedio de 26 años y dos extranjeros en nómina actualmente, tiene un valor de 23.5 millones de euros. El jugador más caro es Jarlan Barrera, 2.9 millones €, el más valioso del FPC.

Millonarios es el cuarto equipo más caro del fútbol colombiano actualmente. Por encima del equipo azul están clubes como Deportes Tolima y Junior de Barranquilla. Con una edad promedio de 25 años y un extranjero en nómina, tiene un valor de 17.2 millones de euros. Su jugador más valioso es Andrés Román con un valor de 1.3 millones €.

América de Cali es el quinto equipo más caro del fútbol colombiano actualmente. Con una edad promedio de 25 años y dos extranjeros en nómina, tiene un valor de 16.7 millones de euros. Su jugador más valioso es Marlon Torres con un valor de 1.1 millones €.