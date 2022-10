Bacca reveló el motivo por el que le dijo no al Real Madrid: “Ancelotti me quería”

Carlos Bacca fue el gran refuerzo en el fútbol colombiano y uno de los más importantes en Sudamérica en el último mercado de pases, en lo que es su regreso, después de un gran paso por el fútbol de Europa.

El delantero del Junior de Barranquilla tuvo una amena entrevista con el periodista Tito Puccetti en el canal Win Sports, allí reveló secretos que muy pocos conocían, como lo fue el momento cuando le dijo no al todopoderoso Real Madrid de España.

Carlos indicó que en su momento, en el verano del 2015, tuvo, al mismo tiempo, las ofertas del Milan de Italia, Liverpool de Inglaterra y Real Madrid, por lo que se decidió irse para el club italiano, que es uno de los más grandes de Europa.

"Tenía 3 opciones en ese mercado. AC Milan, Liverpool y Ancelotti me quería para el Real Madrid, Pero al Milan no le puedes decir que no", contó el atacante del club 'tiburón'.

Bacca confesó que uno de sus sueños era jugar en el ‘Rossonero’, por lo que decidió ir allí y no al cuadro de Madrid.

"Vestir la camiseta del Milan fue un sueño. Van a decir que fui al segundo equipo con más Champions, en mis inicios andaba con la camiseta por la calle siempre, haber marcado 34 goles y 1 título, solo Zlatan hizo más goles que yo la década anterior", dijo Carlos.

Cabe recordar que en esa temporada, cuando Bacca se fue al Milan, el Real Madrid consiguió el título de la UEFA Champions League, con un Cristiano Ronaldo como gran figura.