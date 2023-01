El conjunto ‘tiburón’ no para de ser noticia por el mercado de fichajes.

Junior de Barranquilla es la sensación en los últimos días en cuanto a mercado de fichajes se refiere. El conjunto ‘tiburón’ viene de cerrar el que es uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos en el Fútbol Colombiano. Tras varios intentos, conversaciones, caídas y negociaciones, se logró anunciar a Juan Fernando Quintero.

Tras el anunció del volante creativo, varios jugadores empezaron a tocar las puertas del equipo ‘tiburón’ para tener una oportunidad. Juan Guillermo Cuadrado y Luis Fernando Muriel fueron dos que estallaron las redes sociales con sus mensajes.

Al parecer, para los Char no hay fichaje imposible, aunque hay un jugador que definitivamente no para de dar de qué hablar. Teófilo Gutiérrez, referente e ídolo para algunos, está sin equipo y varios lo quieren de vuelta para jugar junto a Carlos Bacca y ‘Juanfer’, aunque al parecer no es del gusto de los directivos.

En una entrevista a Fuad Char, un periodista preguntó sobre quién faltaba en el club, alguno mencionó a ‘Teo’ y el político de inmediato le cerró la puerta con un contundente “no” y risas nerviosas.

Por ahora los movimientos oficiales de Junior son: Altas: Carlos Sierra, Amaury Torralvo, Léider Berrío, Brayan León, Iván Scarpeta y Vladimir Hernández, John Vélez, Leider Berdugo, Howell Mena y Juan Fernando Quintero.

Bajas: Jorge Arias, Yesus Cabrera, Fabián Sambueza, Carmelo Valencia (retiro), Jhon Pajoy, Edwuin Cetré, Daniel Giraldo y Fernando Uribe.