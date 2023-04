Once Caldas se pronuncia de manera oficial tras la captura de tres jugadores por extorsión. El Gaula Manizales procedió con la detención cuando los sujetos se encontraban en flagrancia en el Centro Comercial Cable Plaza, lo que causó un total escándalo en el fútbol colombiano.

En un comunicado, la Policía de Manizales dio detalles de la captura y las razones que forzaron el debido proceso, pues los jugadores estaban cobrando una extorsión a una ciudadana española para devolver el celular, cuando se daba el delito, las autoridades sorprendieron a los futbolistas.

"Las 3 personas capturadas son jugadores profesionales del equipo de fútbol Once Caldas. Los victimarios amenazaban de vender el celular si la afectada no entregaba la suma de dinero exigida (500 mil pesos colombianos)", dice la Policía en el comunicado. Tras el escándalo, Once Caldas se pronunció al respecto.