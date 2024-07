Radamel Falcao lo ha dicho hasta el cansancio y lo seguirá recordando siempre. Venir al fútbol colombiano para jugar con Millonarios para él es un sueño. Uno que tenía desde niño y que ahora se da el lujo de cumplir, en el último tramo de su carrera como futbolista profesional. Siendo leyenda en el deporte nacional y considerado como uno de los mejores ‘9’ contemporáneos que disfrutó la élite del deporte.

Por todo lo que él significa, la hinchada de Millonarios le preparó una enorme bienvenida a Bogotá. Faltando varios días para la presentación oficial, los hinchas se reunieron para recibirlo como se merece. Ahora es un integrante más de la familia Albiazul y la fanaticada organizó una enorme fiesta para hacerlo sentir como en casa. Así le agradecieron el interés y las ganas que puso por vestirse con la camiseta Azul.

La emoción de Falcao por el recibimiento de los hinchas en Bogotá

Luego de una jornada muy emotiva, Radamel Falcao ofreció su primera conferencia de prensa como nuevo jugador de Millonarios. Tras adelantar su llegada a Bogotá, fue recibido por todo el plantel del club y ya completó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Alberto Gamero. Para cerrar el día con broche de oro, compartió con más de 2 mil hinchas a las afueras del hotel de concentración. Esa enorme movida de la fanaticada fue la que lo conmovió ante la prensa.

Luego de ver a los hinchas, quiso hablar de ese momento y fue cuando se le quebró la voz. No era para menos. Las lágrimas aparecieron en sus ojos por lo que acababa de vivir. Encontró las fuerzas para seguir hablando y así agradecer el gran momento que le acababan de regalar.

“Fue muy emocionante… Yo toda mi vida he sido extranjero y venir a mi país y vivir esto, a estas alturas de mi carrera, significa mucho. Agradecido con la gente de Millonarios y no solo con ellos. De Nacional, América, Junior… todos me agradecían por lo que he hecho afuera”, dijo el Tigre con la voz entrecortada.

(VIDEO) Radamel Falcao se quebró al hablar de la bienvenida en Millonarios