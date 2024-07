Las críticas contra Win Sports por lo que pasó con Eduardo Luis en Argentina vs. Ecuador

“Dejen narrar al muchacho Win Sports. Eduardo Luis no tiene internet jajajaajaja”.

“Lo de Win Sports en el partido de Argentina vs Ecuador es un chiste, acaban de cambiar de narrador porque duraron 10 min con Eduardo Luis trabado e intermitente”.

El narrador comenzó la transmisión, pero antes de los 10 minutos fue reemplazado temporalmente por Antonio Pazos, quien mantuvo las emociones del Argentina vs. Ecuador. Luego, Eduardo Luis regresó al aire y agradeció a su colega, ya que parecía que los problemas estaban solucionados. Nuevamente, tuvieron que hacer modificaciones, hecho que desató las reacciones en las redes sociales.

La mira se coloca en la transmisión de Win Sports +, que tenía la narración de Eduardo Luis y el análisis de Carlos Antonio Vélez. La transmisión se hizo viral en las redes sociales y no precisamente por los comentarios del partido. Muchos usuarios en la red social X comentaron qué fue lo que sucedió.

Argentinos y ecuatorianos se ven las caras en el Estadio NGR de Houston, Texas, un escenario que tuvo críticas por el estado del césped en la previa del partido. El equipo de Lionel Messi es el favorito ante una Selección Ecuador que no se cansa de soñar con una gran generación que toca la élite del fútbol de Europa. Este juego, en Colombia, tuvo la transmisión de DGO y Win Sports +.

