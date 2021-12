Tras el escándalo por el partido de Llaneros - Unión Magdalena, en el Torneo de Ascenso, la Conmebol tomó medidas con el fútbol colombiano. Un suceso que no dejó de pasar desapercibido en la prensa internacional y en especialistas de demás países que señalan y dan sus apreciaciones ante una escena para el olvido.

En Colombia, las entidades Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol, escalaron el caso de manera urgente y mandaron el expediente a la Fiscalía, donde se hará la respectiva investigación y aclarar lo que pasó en la cancha de Villavicencio donde se desarrolló el partido por la última fecha de los cuadrangulares semifinales.

Por otra parte, los clubes involucrados en la polémica se han expresado en las redes sociales. Fortaleza ha mostrado su desilución y pide justicia, Unión Magdalena celebra y defiende su ascenso y Llaneros trata de limpiar el nombre tras las acusaciones, incluso varios jugadores han denunciado amenazas.

En medio de las declaraciones, reuniones e informaciones, el escándalo ya ha tocado las ésferas de entidades internacionales. Según el periodista Juan José Buscalia, cercano a la Conmebol y panelista de Blu Radio, ha comentado que la entidad que regula el fútbol sudamericano tiene entre ojos el caso y planea intervenir.

"Me dijeron que no es necesario que intervenga la Conmebol porque es un tema interno y el torneo no es clasificatorio a una copa de la Conmebol. Sin embargo, solamente pueden intervenir en el caso de que Colombia no haga nada, pero se sabe que la justicia se está moviendo para esclarecer la situación", dijo el periodista argentino en Blu Radio.