Dayro Moreno es uno de los grandes goleadores históricos del fútbol colombiano y uno de los futbolistas más queridos, pero a la vez muy polémicos por algunos comportamientos por fuera de las canchas y que le ha generado críticas.

El delantero fue homenajeado en el canal Win Sports, allí el periodista Eduardo Luis habló de lo que hubiera sido de la carrera del Dayro si se hubiese enfocado.

La respuesta de Moreno sorprendió, ya que confesó que: "Estoy grande y soy realista. He escuchado lo mismo de mucha gente. Pero he sido un bendecido de Dios con la vida y con el fútbol. Si hubiera tenido un poquito más de orden en mi vida, habría triunfado como James y Falcao".

Aunque Dayro se confesó, aseguró que no se puede lamentar con lo que no hizo y, por el contrario, se mostró muy satisfecho por la gran carrera que ha tenido.

"Uno no puede llorar sobre la leche derramada. Estoy agradecido con todo lo que me hacen en Colombia. Dejar una huella en el futbol colombiano, para mí, es un orgullo muy grande.

Eso no se borra. Cuando me retire van a decir: vea, el máximo goleador del fútbol colombiano, el que más botines de oro tiene. A donde fui, hice goles. En los equipos que me contrataron siempre salí goleador. Eso siempre me llena de mucho orgullo y satisfacción".

Aquí el video con las palabras de Dayro: