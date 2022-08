Dayro Moreno es uno de los personajes más polémicos del fútbol colombiano, debido a sus comportamientos por fuera de las canchas vinculadas con el licor y que han generado algunas críticas.

Pues debido a esa mala fama, el actual atacante del Atlético Bucaramanga contó una historia de un difícil momento que le tocó vivir cuando jugaba en el Oriente Petrolero de Bolivia con unos hinchas.

Moreno reveló la verdad que tuvo eco no solamente en territorio boliviano, sino que también colombiano, cuando fue correteado por un importante número de aficionados, que lo sacaron de una discoteca.

"Pedimos la comida y una botella de whisky, cuando llega un man de la barra y me dice ‘¿usted qué hace aquí?’ y yo le dije que ‘¿cómo así que qué hago aquí? Yo vine a cenar’... cuando llegaron los de seguridad y le dijeron que se fuera, entonces el man dijo: 'si me sacan de aquí tengo 30 más afuera esperándote'", contó el goleador en un homenaje en Win Sports con el periodista, Eduardo Luis.

Tras el aviso de los hinchas, Moreno salió del establecimiento, pero le tocó defenderse de ellos: "Los manes de seguridad me sacaron y me rodearon, cuando se vienen como 30 manes de esos encima y cuando yo me siento solo, yo empiezo a echar pa’ atrás. Entonces yo empecé a volear pata y puño, pero cuando vi que venían cinco por acá y cinco por allá me tocó correr", dijo Dayro.

