Dayro Moreno es un personaje que siempre da de qué hablar en el Fútbol Colombiano. Sus goles, jugadas y comportamiento dentro y fuera del terreno de juego siempre ha generado opiniones divididas. Su experiencia, trayectoria y talento, lo ponen como uno de los mejores delanteros del balompié nacional, así lo demuestra partido a partido.

Con Bucaramanga la viene rompiendo, fue el goleador del campeonato pasado y en este está peleando en la tabla de goleadores. Hace dos fechas anotó un doblete impresionante en el tiempo de adición en la victoria sobre Santa Fe en condición de local. Al marcar el segundo tanto, se quitó la camiseta, por lo que fue sancionado con una multa de 10 millones de pesos.

“Dayro Moreno, jugador del registro del Club Atlético Bucaramanga S.A (“Bucaramanga”) sancionado con diez millones de pesos ($10.000.000) por incurrir en la infracción descrita en el artículo 69 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 12ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club Independiente Santa Fe S.A”.

En rueda de prensa, un periodista le preguntó por la sanción, a lo que el jugador contestó de forma jocosa que no le preocupaba. Además, explicó la razón por la que decidió celebrar de esa manera y lo que le dijo el presidente del club.

“Es una cosa del momento, la emoción lo lleva a uno eso, era mi cumpleaños y era la última jugada del partido ante un rival muy complicado, la multa no me preocupa, que la pague el club, es parte del fútbol, he hablado con el presidente y me dice que tranquilo que es parte del fútbol, que no lo vuelva a hacer”, expresó Dayro.

Moreno se prepara para el próximo partido con Atlético Bucaramanga el próximo sábado ante Once Caldas en condición de local. Juego que iniciará desde las 2:00 p.m. Los ‘leopardos’ son 11 en la tabla de posiciones con 17 unidades.