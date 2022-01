Sigue la fiesta de nuestro fútbol colombiano. Dimayor confirma las fechas y horarios para las jornadas 6 y 7 de la Liga Colombiana I-2022, luego de que a comienzo de año anunciara cómo se iban a jugar las primeras 5. Es decir que los partidos del FPC tienen todo confirmado al menos hasta el 17 de febrero de 2022.

La fecha 6 presenta partidos realmente buenos, comenzando por el gran atractivo que será Deportivo Cali, el actual campeón, contra Millonarios. América de Cali visitará a Águilas Doradas y Atlético Nacional será local en el Atanasio Girardot ante Alianza Petrolera.

Por su parte, la jornada siete tendrá partidazos como el de Deportes Tolima - Santa Fe en el Murillo Toro y Independiente Medellín - Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot. América de Cali será local ante La Equidad y Millonarios con Águilas Doradas y Nacional irá al Polidertivo Sur contra Envigado.

Fechas 6 y 7 de la Liga Colombiana I-2022

Fecha 6

11 de febrero



Unión Magdalena vs Envigado FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+



Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+



Atlético Nacional vs Alianza Petrolera

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



12 de febrero



Cortuluá FC vs Patriotas FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win/Win+



La Equidad vs Independiente Medellín

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de techo

Televisión: Win/Win+



Once Caldas vs Junior FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+



Águilas Doradas vs América de Cali

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+



13 de febrero



Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Deportivo Cali vs Millonarios FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Jaguares FC vs Deportes Tolima

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+

Fecha 7



15 de febrero



Unión Magdalena vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Por definir

Televisión: Win/Win+



Envigado FC vs Atlético Nacional

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagüí

Televisión: Win+



16 de febrero



Deportivo Pereira vs Jaguares FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+



Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+



Millonarios FC vs Águilas Doradas

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Independiente Medellín vs Junior FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



17 de febrero



Patriotas FC vs Once Caldas

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+



Alianza Petrolera vs Cortuluá FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+



Deportivo Pasto vs Deportivo Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+



América de Cali vs La Equidad

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+