Hinchas, periodistas y exjugadores partidarios del Junior de Barranquilla, están emocionados y a la espera de que se confirme el fichaje de Juan Fernando Quintero, uno de estos es Carlos Valderrama.

El volante publicó en su cuenta de Twitter una foto del 'Pibe', lo que desató la locura en los aficionados del club 'tiburón', que de inmediato lo relacionaron con el número 10 que podría vestir con la camiseta 'rojiblanca'.

Pues Valderrama le respondió a 'Juanfer', diciéndole que lo está esperando en el Junior: "Crack te estamos esperando un abrazo Crack todo bien todo bien Crack", dijo Carlos en su Twitter.

Hasta el momento no está definido si Quintero jugará en Junior o no, debido a que la dirigencia estaría pensando si vale la pena o no hacer un esfuerzo económico tan grande por el mediocampista de la Selección Colombia.