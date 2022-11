Hubo una jugada en el partido Santa Fe vs. Junior de Barranquilla que vuelve a dejar muy mal parado al arbitraje colombiano.

Nuevamente, el arbitraje colombiano y los encargados del VAR vuelven a quedar en el foco de la polémica y de las críticas. Tal parece que se volvió costumbre que los encargados de la justicia en la cancha sean los protagonistas e infrinjan en el marcador con sus decisiones. Otra vez quedan mal parados.

Es que pareciera que hay un escándalo por fecha en lo que al arbitraje se refiere, lo que genera muchas preguntas que parecen sin respuestas. En esta ocasión, el protagonista es Alexander Ospina, encargado del partido Santa Fe vs. Junior, por la tercera fecha del grupo A de los cuadrangulares de la Liga II-2022, que finalizó 0-0 en Bogotá.

Durante el partido, hubo una jugada digna de mirar en las pantallas del VAR, se creía que era fuera de lugar en medio de un penalti a favor de Santa Fe. Ospina fue al video arbitraje, pero quedó en las mismas, pues no hubo líneas ni gráficas certeras que mostraran claramente el offside.

Luego de más de cinco minutos discutiendo la jugada, el central no pudo tener acceso a las líneas y no le quedó de otra que ratificar el fuera de lugar, que invalida absolutamente todo en el post. Era falta clara sobre José Enamorado, pero no se pudo comprobar nada, tal como lo asegura 'El VAR Central' en Twitter.