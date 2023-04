Se reveló el tiempo al que se enfrentan los tres jugadores del Once Caldas capturados por extorsión.

Sigue el escándalo en el fútbol colombiano tras la captura de tres jugadores de Once Caldas por extorsión. Los futbolistas cayeron en flagrancia cuando cobraban un dinero de una ciudadana española, que estaba cediendo y estaba decidida a pagar el dinero exigido para que le devolvieran su teléfono móvil.

El Gaula Manizales se dio con la operación y capturó a los tres sujetos que hacen parte del Once Caldas, sorprendiendo a todo el fútbol colombiano. Los jugadores Guy Esteban García, Santiago Mera y Davisson Mateus ya están a cargo de las autoridades y ahora se enfrentan a duros castigos y años de prisión.

Por otra parte, el club Once Caldas se pronunció al respecto y dejó claro que está conforme a la ley y rechazó este tipo de actos, además de lamentar lo que sucedió con los jugadores. Eso sí, no hubo anuncios de alguna destitución y no dieron más detalles de los deportistas involucrados en este acto delictivo.

Según el Código Penal y tal como lo recuerda el Diario La Patria de Manizales, el delito de extorsión en Colombia da penas de 8 a 15 años de prisión. Todo queda en manos a las autoridades y más tras la denuncia que colocó la ciudadana española ante el Gaula. Seguramente, un juez decidirá el castigo en una audiencia.