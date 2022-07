Daniel Cataño, nuevo refuerzo de Millonarios, reveló qué es lo que se comenta en las entrañas del equipo azul del título 17 de Atlético Nacional. El club verdolaga ganó la estrella luego de derrotar a Deportes Tolima en la final de la Liga Colombiana II-2022.

Una final dramática, que con un gol de Jarlan Barrera al último minuto se solucionó a favor de Atlético Nacional en un partido de ida en el que Deportes Tolima fue capaz de igualar la serie muy rápido, colocando contra las cuerdas al equipo verde. Al final, una anotación sobre el 90' lo cambió todo.

Un título que no deja de levantar felicidad y críticas. Muchos han volteado a mirar el nivel con el que Atlético Nacional lo ganó y otros dicen que el penalti errado por Daniel Cataño cambió las cosas. Precisamente, este volante, que es nuevo refuerzo azul, dice qué es lo que se comenta en Millonarios al respecto.

"En el camerino de Millonarios a veces dicen que le estaban haciendo fuerza a Deportes Tolima y que donde no hubiera botado el penal y el árbitro no me expulse, la historia hubiera sido distinta. Queda esa 'espinita' ahí", dijo Daniel Cataño en diálogo con ESPN.