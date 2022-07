Radamel Falcao García es uno de los pocos futbolistas que habla sin tapujos sobre la realidad del fútbol colombiano, es por esto que el máximo goleador en la historia de la Selección Colombia expresó su malestar por el calendario del FPC.

En una entrevista en el programa 'El Vbar' de la emisora Caracol Radio, Radamel salió a respaldar las palabras del técnico Hernán Torres del Deportes Tolima, el cual criticó a la organización del fútbol colombiano, porque su equipo no tuvo ni un solo día de descanso.

"Yo estoy de acuerdo con Hernán (Torres), me parece que está en lo cierto. La gente a veces piensa que el ser jugador de fútbol solo es, quizás, entrenar una vez al día y ya, y jugar el partido, pero no, no es así. Esta es una carrera que requiere muchísimo trabajo, el fútbol es muy atlético", afirmó Falcao.

Además, Radamel aseguró que se ha planteado trabajar por el fútbol colombiano y recalcó que hace falta la tercera categoría.

"Me lo he planteado, pero depende del lugar donde vaya a vivir. Quiero aportar algo al fútbol colombiano. Es necesario acercarse a la selección y a la Liga para ser escuchado. Entre dirigentes y nosotros se puede hacer algo. Se puede mejorar aspectos para que no se pierdan tantos jugadores en el equipo. Hay que hacer crecer el fútbol colombiano y que si no se hacen las cosas bien se vaya a la B y luego a la C".