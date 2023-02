Fuerte pelea entre el técnico Alberto Suárez y un periodista: "No vuelva"

Unión Magdalena y Envigado disputaron un emotivo compromiso que terminó en empate 1-1 en la ciudad de Santa Marta por la segunda fecha de la Liga Colombiana, el cual estuvo lleno de emociones y con los dos equipos en búsqueda del triunfo, el cual no se le dio finalmente a ninguno.

Tras finalizar el partido, los entrenadores asistieron como es habitual a la rueda de prensa, en la que la del entrenador del equipo 'naranja', Alberto Suárez, fue particular y llamó la atención, por un duro encuentro con un periodista.

Cuando estaba por finalizar la ronda de preguntas, el 'timonel' del cuadro antioqueño, fue cuestionado por el comunicador, el cual le cuestionó "¿a qué juega Envigado?" Además, le manifestó era muy "pobre" hablar del arbitraje y lo interrogó sobre si él tenía algún resentimiento contra el Unión.

Las duras palabras del periodista no le gustaron para nada al técnico Suárez, el cual le respondió con molestia, asegurando que algunos periodistas de Santa Marta también eran pobres, que el Unión también fue pobre y que si no le gustaba el juego, que no fuera a verlo.

Aquí el video con el 'picante' encuentro entre el técnico Suárez y el periodista: