La foto de Edwin Cardona y Dorlan Pabón que le arruga el corazón a Atlético Nacional

Dorlan Pabón ganó cinco títulos con Atlético Nacional. Dos Ligas, dos Copa Colombia y una Superliga, reposan en su palmarés con la camiseta verde. Además, su presencia fue clave en estos últimos años del equipo, donde se dejó ver como alguien fundamental en medio de fuertes crisis. Tuvo que salir del club a mitad de la temporada pasada, debido a que no estaba de acuerdo con la directiva de ese momento.

En medio del partido, hubo otra jugada con polémica arbitral, pues el juez central invalidó un gol de Envigado que parecía legal. Incluso, la revisión del VAR no fue suficiente y la anotación se anuló, lo que causó fuertes reacciones en las redes sociales. Además del triunfo verde y la polémica, se suma otro ingrediente en este juego. El cara a cara entre Edwin Cardona y Dorlan Pabón.

Atlético Nacional y Dorlan Pabón se reencontraron en el Atanasio Girardot de Medellín. El ídolo verdolaga, que no salió en buenos términos con la anterior dirigencia, se presentó en el máximo escenario antioqueño como el capitán de Envigado, en partido válido por la fecha 14 de la Liga Colombiana II-2024.

