Gustavo Alfaro es uno de los entrenadores más prestigiosos de Sudamérica, más tras llevar a la Selección de Ecuador al Mundial de Qatar 2022, en donde realizó un aceptable papel, a pesar de no haberse clasificado a los octavos de final de la competencia.

El argentino se desvinculó del equipo ecuatoriano y se encuentra libre, por lo que muchos equipos se han interesado en el entrenador, uno de estos clubes es uno de los históricos y con poderío económico en Colombia, que lo tiene en sus planes.

Según informó 'El Bordillo', Junior de Barranquilla tendría la intención de contratar a Alfaro, en el caso de que Arturo Reyes no siga en el equipo, situación que se podría definir en los próximos días, teniendo en cuenta el pobre nivel que ha mostrado el club 'rojiblanco'.

Reyes no ha podido ganar en lo que va de la Liga Colombiana, por lo que de no vencer al Deportivo Pasto en el próximo partido, las probabilidades de que no continúe en el Junior son muy altas.

Además de Alfaro, la dirigencia 'rojiblanca' también tendría otros candidatos para asumir la dirección técnica, dentro de estos nombres estaría el de Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda.